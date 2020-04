Conte media su MES in vista del Consiglio Europeo

(Teleborsa) -sul prossimoin programma ilchiamato a formalizzare l’indirizzo politico sui nuovi strumenti finanziari anti-covid a livello comunitario dopo la riunione dell’Eurogruppo dello scorsoche ha gettato le basi di unfra i Ministri delle Finanze deiIn casa nostra è partito, con toni piuttosto accesi, ilma anche interno alla maggioranza sul ricorso al fondo salva Stati, con ilcontrario, che "al Pd (secondo il quale "senza condizioni" è uno strumento che potrebbe rivelarsi utile) di "In prima fila, tra i contrari, il Viceministro allo Sviluppo economicosecondo il quale l'accesso al Mes ponein capo alle nuove generazioni. "Si tratta di ulteriore debito che verrebbe dato in cambio di alcuni limiti che sono previsti dai Trattati. Allora o si cambiano i Trattati, oppure sono solo parole. Noi abbiamo bisogno di uno strumento che permetta all'Italia e a tutta l'Europa di ripartire". DunqueSullo stessa lineaper il quale quello strumento rimane niente altro che "Nel frattempo, il Premier, in vista dell'accordo finale che dovrebbe arrivare dal Consiglio europeo in programma il 23 aprile, prosegue la rattativa e chiarisce chevestendo come spesso accade i panni del paciere richiamando M5S e Pd.sottolinea il Presidente del Consiglio garantendo che la discussione sul Mes dovrà avvenire "in modo pubblico e trasparente, dinanzi al Parlamento,La strategia disembra, per ora, funzionare e poco dopo arriva la replica del Ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, capo delegazione Pd al Governo che giudica le parole del Premier "ragionevoli e condivisibili" nel ribadire che oltre ogni posizione pregiudiziale occorre sostenere la posizione italiana su mezzi e risorse della UE per affrontare l'emergenza. "Tra questi, prosegue, verificheremo se ci sarà la conferma di uno strumento, MES o come verrà chiamato,per affrontare la spesa sanitaria".