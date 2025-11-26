Milano 9:59
42.763 +0,15%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 9:59
9.632 +0,23%
23.518 +0,23%

Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Media
Perde terreno l'indice del settore Media europeo, che retrocede a 296,54 punti, ritracciando dello 0,77%.
Condividi
```