Milano 11:53
43.502 +0,56%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 11:53
9.736 +0,34%
Francoforte 11:52
23.748 +0,67%

Eurozona: l'EURO STOXX Media mostra un andamento leggermente negativo

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si muove al ribasso l'indice del settore Media europeo, che perde lo 0,48%, scambiando a 298,05 punti.
