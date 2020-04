Prima Industrie, CdA ritira proposta acquisto azioni proprie

Prima Industrie

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, in via straordinaria, ha stabilito di ritirare - senza modificare l'ordine del giornodell'Assemblea degli Azionisti convocata per i giorni 11–12 maggio 2020 - la proposta di deliberare l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.In particolare - spiega la società in una nota - viene. Viene altresì mantenuta invariata la richiesta di revoca della delibera assembleare del 16 aprile 2019 in materia di azioni proprie.Tale decisione - precisa Prima Industrie - è stata dettata da ", a seguito della situazione di emergenza creatasia seguito della pandemia di Covid-19, che richiede una maggiore focalizzazione della società su aspetti industriali e di business. Inoltre ciò permetterà eventualmente di usufruire delle garanzie SACE previste dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (Decreto Liquidità) qualora la Società decidesse di farvi ricorso".