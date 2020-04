Ubi Banca accelera con lo Smart Working

Ubi Banca

(Teleborsa) -L’emergenza sanitaria in corso, infatti, ha impresso una decisa accelerazione all’utilizzo dello strumento di lavoro a distanza spingendo molte aziende ad adottare soluzioni rapide per consentire ai dipendenti di lavorare da remoto. Una situazione che con tutta probabilità sarà estesa nel tempo e imporrà l’adozione di soluzioni innovative per consentire di gestire al meglio i processi lavorativi.– acceleratore internazionale di startup con sede nella Silicon Valley e partner dell'istituto di credito da più di un anno per gestire il progresso digitale – hanno quindi selezionato le soluzioni più interessanti del panorama internazionale e organizzato un incontro in streaming con alcune startup, provenienti dagli Stati Uniti e da diversi Paesi europei, che hanno incentrato il loro business sull’innovazione del lavoro da remoto.L'evento – spiega Ubi in una nota – consentirà di conoscere le idee più innovative che permetteranno di gestire al meglio i processi lavorativi anche da remoto, migliorando, per esempio, lo scambio di informazioni in tempo reale, la collaborazione tra colleghi o il monitoraggio delle attività".che si presenteranno ad un pubblico specializzato, composto principalmente da esponenti del mondo imprenditoriale, finanziario e accademico e racconteranno in che modo le loro soluzioni possono facilitare il lavoro da casa."La partnership con Plug&Play ci consente di lavorare in maniera diretta con le startup con l’obiettivo di rispondere velocemente ai nuovi trend e l’emergenza sanitaria in corso ci ha messo di fronte ad una sfida che sta cambiando rapidamente i processi lavorativi e i modelli di gestione delle attività –Il Gruppo UBI, in seguito all’avvio delle misure restrittive dovute al diffondersi del Coronavirus, in poche settimane ha consentito a oltre 10mila dipendenti di lavorare in remoto grazie ad un’esperienza consolidata nello Smart Working, ma il protrarsi dell’emergenza rende necessaria un’attività di scouting per intercettare le soluzioni più innovative in modo da migliorare il lavoro dei dipendenti e garantire sempre maggiore continuità alla clientela".