Smart Capital, exit di 1,4 milioni di euro da INUNUP con IRR superiore al 22%

Smart Capital

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" quotata su EGM PRO e specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha comunicato che si è perfezionato il, a sua volta partecipato da Smart Capital al 22,4%, a favore di un veicolo di investimento controllato da Orienta Capital Partners. Inoltre, nell'ambito della medesima operazione, il restante 70% del capitale sociale di INUNUP, di titolarità di Ingeco, società facente capo all'imprenditore Alessio Annoni, è stato contestualmente ceduto al medesimo veicolo.L'operazione, coerentemente con la strategia di Smart Capital, è volta alla creazione di valore in partecipazioni nel manifatturiero. L'exit consente a Smart Capital dicon un ritorno sul capitale investito superiore a 2 volte dopo solo 3 anni e mezzo dall'investimento.Nel 2024 INUNUP, azienda brianzola di riferimento nella cosmetica, ha registrato(valore della produzione) pari a circa 17,75 milioni di euro, con undi circa 3,7 milioni e una posizione finanziaria netta adjusted al 31 dicembre 2024 pari a circa 1 milione. A partire dall'ingresso di Smart Capital nel capitale, avvenuto nel maggio 2022, la società ha registrato una crescita dei ricavi di oltre il 56% e dell'EBITDA adjusted di oltre il 43%, con una significativa generazione di cassa, destinata a sostenere lo sviluppo dell'azienda."Questa operazione rappresenta un passo fondamentale nella strategia di Smart Capital di costruire e valorizzare piattaforme settoriali solide e sostenibili, ad elevato know-how, a fianco di imprenditori come Alessio Annoni di INUNUP", hanno detto, Presidente e Amministratore Delegato di Smart Capital e, Managing Partner e Direttore Generale di Smart Capital.