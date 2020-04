Coronavirus, OMS: anche senza lockdown la pandemia continua

(Teleborsa) - La fine del lockdown non vuol dire che la pandemia sia finita. Il monito arriva dalnel corso del suo consueto briefing sul Coronavirus: "I cosiddetti lockdown possono aiutare a ridurre la pressione su un Paese, ma non possono eliminare la pandemia – ha sottolineato il Direttore dell'OMS – vogliamo ribadire ancora una volta che l'allentamento delle misure non significa la fine della pandemia in nessun Paese". Ghebreyesus ha sottolineato anche che "tutti i Paesi coinvolti devono assicurarsi di essere in grado di individuare, testare, isolare e curare ogni caso" di Covid-19.Il direttore ha dell'OMS ha fatto sapere anche che a livello globale sono oltre 600 gli ospedali che sono pronti a reclutare pazienti per i test clinici sulle cure più efficaci contro il Coronavirus e ha annunciato anche l'invio di 180 milioni di mascherine chirurgiche in tutto il mondo sia questo mese che il prossimo.– "Le crisi politiche alimentano la pandemia, il divario tra le persone e tra i partiti alimentano il virus –: "L'OMS non nasconde nulla a nessuno. Noi vogliamo che tutti i Paesi ricevano lo stesso messaggio subito perché questo può aiutare a prepararsi bene e velocemente.... non solo gli Stati Uniti ma tutti i Paesi devono ricevere le informazioni subito", ribadendo che l'Organizzazione non ha segreti con nessuno.E a sostegno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si è schierata anche, in una videoconferenza con i ministri dei paesi membri. "Vorrei esortare tutti gli Stati membri a dimostrare chiaramente il vostro sostegno all'OMS, poiché, senza il nostro sostegno, questa organizzazione vitale non può svolgere il suo ruolo – ha detto la Commissaria Ue – al momento opportuno valuteremo i punti di forza e di debolezza della gestione della crisi da parte dell'OMS e dei suoi membri", ma, ha ribadito Kyriakides, "ora, nel mezzo di una pandemia, non è il momento". La Commissaria europea ha infine annunciato per il prossimo 4 maggio un evento "per garantire la disponibilità di fondi per i vaccini, i trattamenti e la diagnostica".