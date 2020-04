Veicoli commerciali, mercato in caduta libera a marzo (-72%)

(Teleborsa) - Come le auto anche le vendite dihanno subito le, ma in questo caso il mercato era in contrazione già da 4 mesi.Secondo gli ultimi dati pubblicati dall', associazione che rappresenta le case automobilistiche estere, si è registrato a marzo undi autocarri leggeri (fino a 3,5 tonnellate) a 4.905 unità. Il, dunque, archivia 32.792 immatricolazioni a fronte delle 46.083 dello stesso periodo dello scorso anno, in"Era inevitabile", commenta, Presidente dell’UNRAE, anticipando che questonella sua repentinità ed entità fa presagire risultati ancora peggiori nei mesi a venire, con una"Qualunque sia l’evoluzione di una crisi senza precedenti – prosegue il Presidente – è assolutamente necessario che la filiera della distribuzione e assistenza automotive, con le sue migliaia di aziende e i suoi 160.000 dipendenti, sia messa nelle condizioni di poter sopravvivere".L'UNRAE auspica che le"sianoda lacci burocratici" e chiede, fra cui un alleggerimento fiscale sostanzioso sugli investimenti in beni strumentali, non sol a sostegno delle imprese, ma anche a vantaggio dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini.