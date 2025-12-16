Ford, contraccolpo di 19,5 miliardi di dollari con cambio strategia su veicoli elettrici

(Teleborsa) - Ford
, colosso automobilistico statunitense, procederà a una svalutazione di 19,5 miliardi di dollari
e nell'eliminazione di diversi modelli di veicoli elettrici nell'ambito di una revisione del piano Ford+
, attuando una decisa ridistribuzione del capitale per soddisfare la domanda dei clienti e promuovere una crescita redditizia.
L'azienda ha detto che si sta orientando verso opportunità a più alto rendimento, tra cui lo sfruttamento della sua presenza produttiva negli Stati Uniti per aggiungere camion e furgoni alla sua gamma e lanciare un nuovo business ad alta crescita per l'accumulo di energia tramite batterie. Nell'ambito di queste azioni, Ford non prevede più di produrre veicoli elettrici di grandi dimensioni, il cui business case si è eroso
a causa di una domanda inferiore alle aspettative, costi elevati e modifiche normative.
Ford amplierà la scelta di propulsori, includendo una gamma di ibridi e propulsione elettrica ad autonomia estesa, concentrando al contempo lo sviluppo di veicoli esclusivamente elettrici sulla sua piattaforma EV universale flessibile per modelli più piccoli e accessibili
.
"Si tratta di un cambiamento guidato dai clienti
per creare una Ford più forte, più resiliente e più redditizia - ha dichiarato il CEO Jim Farley
- La realtà operativa è cambiata e stiamo reinvestendo il capitale in opportunità di crescita ad alto rendimento: Ford Pro, i nostri camion e furgoni leader di mercato, i veicoli ibridi e opportunità ad alto margine come la nostra nuova attività di accumulo di energia tramite batterie".Entro il 2030
, Ford prevede che circa il 50% del suo volume globale sarà costituito da veicoli ibridi, veicoli elettrici ad autonomia estesa e veicoli completamente elettrici
, in aumento rispetto al 17% del 2025. Ford concentrerà lo sviluppo di veicoli elettrici in Nord America sulla sua nuova piattaforma universale per veicoli elettrici, flessibile e a basso costo. Il primo veicolo della piattaforma EV universale sarà il pick-up di medie dimensioni completamente connesso, assemblato presso lo stabilimento di Louisville a partire dal 2027.
L'azienda aumenta le previsioni sull'EBIT rettificato per il 2025
a circa 7 miliardi di dollari, data la continua solidità del business, incluso il miglioramento dei costi. Riconferma l'intervallo delle previsioni sul free cash flow rettificato, che si attesta verso la fascia alta, compresa tra 2 e 3 miliardi di dollari.