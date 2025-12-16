Ford, contraccolpo di 19,5 miliardi di dollari con cambio strategia su veicoli elettrici

Ford

(Teleborsa) -, colosso automobilistico statunitense, procederà a unae nell'eliminazione di diversi modelli di veicoli elettrici nell'ambito di una, attuando una decisa ridistribuzione del capitale per soddisfare la domanda dei clienti e promuovere una crescita redditizia.L'azienda ha detto che si sta orientando verso opportunità a più alto rendimento, tra cui lo sfruttamento della sua presenza produttiva negli Stati Uniti per aggiungere camion e furgoni alla sua gamma e lanciare un nuovo business ad alta crescita per l'accumulo di energia tramite batterie. Nell'ambito di queste azioni, Forda causa di una domanda inferiore alle aspettative, costi elevati e modifiche normative.Ford amplierà la scelta di propulsori, includendo una gamma di ibridi e propulsione elettrica ad autonomia estesa, concentrando al contempo lo sviluppo di"Si tratta di unper creare una Ford più forte, più resiliente e più redditizia - ha dichiarato il- La realtà operativa è cambiata e stiamo reinvestendo il capitale in opportunità di crescita ad alto rendimento: Ford Pro, i nostri camion e furgoni leader di mercato, i veicoli ibridi e opportunità ad alto margine come la nostra nuova attività di accumulo di energia tramite batterie"., Ford prevede che circa il, in aumento rispetto al 17% del 2025. Ford concentrerà lo sviluppo di veicoli elettrici in Nord America sulla sua nuova piattaforma universale per veicoli elettrici, flessibile e a basso costo. Il primo veicolo della piattaforma EV universale sarà il pick-up di medie dimensioni completamente connesso, assemblato presso lo stabilimento di Louisville a partire dal 2027.L'aziendaa circa 7 miliardi di dollari, data la continua solidità del business, incluso il miglioramento dei costi. Riconferma l'intervallo delle previsioni sul free cash flow rettificato, che si attesta verso la fascia alta, compresa tra 2 e 3 miliardi di dollari.