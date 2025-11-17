UE autorizza l'acquisto di Iveco Group da parte di Tata Motors

Iveco Group

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di, con sede nei Paesi Bassi, da parte di TML Commercial Vehicles Limited, con sede in India. L'operazione riguarda principalmente la produzione e la fornitura di veicoli commerciali e componenti per autoveicoli.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, data ladelle due società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.