UE autorizza l'acquisto di Iveco Group da parte di Tata Motors

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato
, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo
di Iveco Group
, con sede nei Paesi Bassi, da parte di TML Commercial Vehicles Limited, con sede in India. L'operazione riguarda principalmente la produzione e la fornitura di veicoli commerciali e componenti per autoveicoli.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, data la limitata posizione di mercato congiunta
delle due società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.