Consiglio europeo, ok a pacchetto anticrisi e Recovery Fund. Conte: "Grandi progressi"

(Teleborsa) - I Capi di Stato e di Governo dell'UE hanno appoggiato le proposte dell'Eurogruppondr) in risposta alla pandemia da coronavirus e hanno anche concordato sulla necessità di creare unpost pandemia "di. In questo ambito hanno deciso di assegnare un mandato alla Commissione europeaLo ha annunciato il Presidente del Consiglio Ue,nel corso della conferenza stampa al termine della videoconferenza deliniziato oggi intorno alle 15.00, la quarta dei 27 leader dall'inizio della crisi per fare il punto sulle misure in sostegno dell'economia dell'eurozona colpitaCome da copione, dunque, unaper guadagnare tempo e superare le, ancora ampie, tra gliNelle concrete modalità di intervento del fondo europeo di rilancio economico post crisiha riferito la Presidente della Commissione europea,durante la conferenza stampa. Questo equilibrio, su cui esistono visioni e posizioni diverse tra Paesiha aggiunto., all’esito del Consiglio Europeo appena terminato. Un lungo percorso, avviato con la nostra iniziativa e con la lettera dei 9 Paesi Membri, oggi segna una tappa importante: i 27 Paesi riconoscono la necessità di introdurre uno strumento innovativo, da varare urgentemente, per proteggere le nostre economie e assicurare una ripresa europea che non lasci indietro nessuno, preservando, per questa via, il mercato unico. Lo scrive il Presidente del Consiglioin un lungo post su facebook.La Commissione lavorerà in questi giorni per presentare già il prossimo 6 maggio un “Recovery Fund” che dovrà essere di ampiezza adeguata e dovrà consentire soprattutto ai Paesi più colpiti discrive ancora ilche, a quanto si apprende, nel corso del vertice ha chiesto e ottenuto una modifica alle conclusioni che inquadrerebbe il piano per la ripresa UE comeha detto“Non su tutto siamo della stessa opinione”, ha aggiunto. “L’atmosfera è stata molto positiva” ha aggiunto la Merkel rispondendo alla domanda se al Consiglio europeo vi sia stato uno scontro Nord contro Sud. La cancelliera ha sottolineato che ci si è confrontati"Consiglio #UE trova un accordo di principio per un sostegno comune alle economie europee. Non si affronta questa crisi senza solidarieta'. Ora tocca alla #Commissione proporre il più importante degli strumenti comuni. Lo scrive su Twitter il commissario europeo agli Affari economici e monetari,