Campionato verso la ripartenza? La Juventus ci spera

Juventus

FTSE MIB

società operante nel settore del calcio professionistico

principale indice della Borsa di Milano

(Teleborsa) - IN pressing sul listino la, che resiste in vetta al paniere del FTSE MIB, con un rialzo del 5,38%. Il Premier Conte ha preso tempo per l'eventuale riapertura del campionato - ha detto "valuteremo" - mentre appare più prudente il Ministro Spadafora, il quale afferma che il riavvio del campionato non è scontato. Il mercato però sembra crederci e, dopo il via libera agli allenamenti individuali a partire dal 4 maggio ed a quelli a squadre dal 18 giugno, conta in una ripresa della serie A.Comparando l'andamento del titolo Juventus con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +23,6%, rispetto a +1,31% del).La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1,017 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 0,9539. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 0,9167.