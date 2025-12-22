Piazza Affari: in rally Juventus

(Teleborsa) - Effervescente la società operante nel settore del calcio professionistico
, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,91%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Juventus
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Juventus
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,966 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,888. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,044.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)