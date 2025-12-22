Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:25
25.453 +0,42%
Dow Jones 21:25
48.377 +0,50%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Piazza Affari: in rally Juventus

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Effervescente la società operante nel settore del calcio professionistico, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,91%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Juventus più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Juventus è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,966 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,888. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,044.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
