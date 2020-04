Coronavirus, FED: "Tassi invariati. Emergenza peserà fortemente su economia Usa"

(Teleborsa) - Chiamata ad affrontare le "terribili conseguenze umane ed economiche" provocate dalla pandemia di Covid-19,È quanto ha annunciato la banca centrale americana al termine della. Una decisione – fa sapere la Fed – "adottata all'unanimità".La previsione dell'Istituto centrale è quella di. Già verso la metà di marzo la banca centrale aveva tagliato i tassi d'interesse a sorpresa durante due incontri non programmati.In tale scenario la Fed ha ribadito la sua disponibilità a "usare tutti gli strumenti a sua disposizione per sostenere l'economia statunitense in questi tempi difficili". Confermato, inoltre, l'"nella misura necessaria a sostenere un corretto funzionamento dei mercati finanziari". La Fed si anche detta pronta "a offrirePer la banca centralee costituirà un rischio considerevole per le prospettive economiche a medio termine" degli Stati Uniti.