Sabaf, assemblea approva bilancio 2019

Sabaf

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti diha approvato il bilancio 2019 che si è chiuso con ricavi di vendita pari a 155,9 milioni di euro, superiori del 3,5% rispetto ai 150,6 milioni di euro del 2018.L’Assemblea ha inoltre approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, che illustra la politica adottata dalla società in materia di remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, ed espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione della medesima Relazione, che espone la remunerazione degli Amministratori, dei Sindaci e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche per l’esercizio 2019.e la conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto.. In tale occasione la società, tenuto conto della visibilità del momento e degli elementi di incertezza connessi alla diffusione dell’epidemia da coronavirus a livello globale.