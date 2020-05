Saipem vince maxi contratto per progetto Baltic Pipe

Saipem

(Teleborsa) -si è aggiudicata un contratto da parte di Gaz-System per il trasporto e l'installazione di un gasdotto tra Danimarca e Polonia nel Mar Baltico. Il contratto, firmato dalla sua controllata nel Regno Unito Saipem Ltd, vale circa 280 milioni di euro.Il progetto Baltic Pipe èsviluppata da una joint venture tra Gaz-System ed Energinet.dk ed èin quanto è finalizzato alla realizzazione di unper la fornitura diretta di questa dalla Norvegia in Polonia, Danimarca e nei paesi confinanti.In particolare, il contratto comprende la realizzazione di circatra Danimarca e Polonia, a profondità comprese tra 4 e 57 metri, che saràconfigurate per la posa. Inoltre, il contratto prevede attività diin Danimarca e Polonia, attività di, nonchépre e post-posa. Iprevisti dal contratto inizieranno"Questo nuovo contratto - commenta, COO della Divisione Offshore E&C - acquisito grazie alla nostra solida esperienza nella realizzazione di condutture e che arriva in un momento critico per l'industria energetica in tutto il mondo, contribuirà a garantire la continuità dell'approvvigionamento di gas europeo e rafforzerà la presenza di Saipem in un un'area altamente strategica. Siamo quindi impegnati a portare a termine velocemente e con successo questo importante progetto".