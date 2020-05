(Teleborsa) - "Il Consiglio direttivo dellaresta pienamente impegnato, nell'ambito del suo mandato aper centrare i suoi obiettivi di inflazione e affinchè le misure di politica monetaria decise per centrarli "Questo ildiramato a seguito della riunione del direttorioconvocata dopo ladella Corte costituzionale della Germania, che ha confermato la costituzionalità, ma con alcunidando tempoper dare unaSu questo aspetto, l'istituzione monetaria non manca di far notare come "- si legge - abbia sancito nel dicembre del 2018 che laOggi il Consigliopreliminare da parte del Governatore dellae dal dipartimento legale della Bce" in merito alla sentenza della Corte costituzionale tedesca sul, di cui "