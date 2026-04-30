Germania, crescono i prezzi import/export a marzo

(Teleborsa) - Crescono i prezzi import in Germania a marzo. Il dato, comunicato l'Ufficio Federale di Statistica della Germania (DESTATIS), ha registrato una variazione positiva pari a +3,6% su mese, dopo il +0,3% del mese precedente, in linea con quanto stimato dagli analisti.



Su base annuale si registra, invece, un aumento del 2,3%, dopo il -2,3% del mese precedente (contro il +1,6% stimato dagli analisti).



Per quanto riguarda i prezzi alle esportazioni, si è registrato un incremento dell'1,1% su anno e un +1,5% rispetto al mese precedente.



(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)

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