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Germania, crescono i prezzi import/export a marzo

Economia, Macroeconomia
Germania, crescono i prezzi import/export a marzo
(Teleborsa) - Crescono i prezzi import in Germania a marzo. Il dato, comunicato l'Ufficio Federale di Statistica della Germania (DESTATIS), ha registrato una variazione positiva pari a +3,6% su mese, dopo il +0,3% del mese precedente, in linea con quanto stimato dagli analisti.

Su base annuale si registra, invece, un aumento del 2,3%, dopo il -2,3% del mese precedente (contro il +1,6% stimato dagli analisti).

Per quanto riguarda i prezzi alle esportazioni, si è registrato un incremento dell'1,1% su anno e un +1,5% rispetto al mese precedente.

(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)
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