BestBe Holding, liquidazione giudiziale della controllata BestBe

La holding conferma continuità aziendale: impugnerà la sentenza

(Teleborsa) - BestBe Holding , holding di partecipazioni sospesa dalle negoziazioni su Euronext Milan, ha comunicato che il Tribunale di Milano ha pronunciato il 26 marzo 2026 la liquidazione giudiziale della controllata BestBe, a seguito del mancato pagamento di un credito di circa 212.000 euro vantato da Publitalia '80. Il CdA precisa che la sentenza è conseguenza diretta della mancata gestione del contenzioso da parte del precedente amministratore unico della controllata, che non aveva mai informato la holding dell'esistenza del procedimento né predisposto alcuna linea difensiva.



La holding intende impugnare la sentenza davanti alla Corte d'Appello di Milano entro trenta giorni, sostenendo che la liquidazione non avrebbe potuto essere pronunciata poiché BestBe S.r.l. aveva già presentato istanza di Composizione Negoziata della Crisi prima della sentenza. Il CdA valuta anche una soluzione transattiva con Publitalia '80 che potrebbe portare alla chiusura della procedura per mancanza di passivo.



Sul fronte della continuità aziendale, BBH conferma che i ricavi direttamente legati alla piattaforma della controllata rappresentano solo il 15% dei ricavi 2026 previsti, e che il piano di cassa approvato il 9 aprile non prevedeva introiti dalla piattaforma prima di maggio 2027. Rimane confermata la riunione del CdA del 16 aprile per l'approvazione dei bilanci e l'assemblea del 18 maggio 2026.

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