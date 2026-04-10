Milano 10:09
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Dow Jones 9-apr
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Prezzi consumo Germania (MoM) in marzo

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Prezzi consumo Germania (MoM) in marzo
Germania, Prezzi consumo in marzo su base mensile (MoM) +1,1%, in aumento rispetto al precedente +0,2% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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