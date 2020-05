Borse europee positive assieme a Milano

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche ilsostenuto dal buon andamento del comparto bancario e petrolifero.Sul mercato valutario, lieve calo dell', che scende a quota 1,086. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,28%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 9,47%.Invariato lo, che si posiziona a +232 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,79%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,34%, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,12%, e incandescente, che vanta un incisivo incremento dell'1,67%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,95%, a 17.197 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+3,51%),(+2,70%) e(+1,93%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-0,83%),(-0,71%) e(-0,44%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,71%),(+3,48%),(+3,02%) e(+2,87%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,03% all'indomani dei conti.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,65%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,07%.di Milano,(+5,87%),(+5,38%),(+3,93%) e(+3,19%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,05%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,06%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,02%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,01%.