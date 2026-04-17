Borse in rialzo su distensione in Medio Oriente, crollano petrolio e gas

(Teleborsa) - Ottima giornata per la Borsa di Milano, che svetta sui principali listini europei, rimasti ai nastri di partenza. Tonico l' S&P-500 , che sulla piazza statunitense segna un aumento dell'1,28%, sulla scia del nuovo scenario di distensione in Medio Oriente e delle attese su una possibile fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran.



Teheran ha annunciato la “completa riapertura” dello Stretto di Hormuz al traffico navale per il periodo restante del cessate il fuoco, una decisione che ha fatto crollare le quotazioni del greggio e migliorato sensibilmente il sentiment sui mercati. La misura si inserisce nel contesto della tregua tra Israele e Libano e del vertice internazionale sulla ripresa della navigazione e sullo sminamento dello Stretto, che ha coinvolto le principali potenze europee e una quarantina di Paesi non belligeranti.



L' Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,181. Forte rialzo per l' oro , che segna un guadagno dell'1,55%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 82,97 dollari per barile, in netto calo del 12,38%.



Sensibile miglioramento dello spread , che raggiunge quota +60 punti base, con un decremento di 18 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,63%.



Tra i mercati del Vecchio Continente vola Francoforte , con una marcata risalita del 2,27%, andamento positivo per Londra , che avanza di un discreto +0,73%, e brilla Parigi , con un forte incremento (+1,97%). A Milano, chiude in deciso rialzo il FTSE MIB (+1,75%), che raggiunge i 48.869 punti; sulla stessa linea, in forte aumento il FTSE Italia All-Share , che con il suo +1,82% termina a quota 51.408 punti.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ottima performance per Stellantis , che registra un progresso del 6,79%.



Exploit di STMicroelectronics , che mostra un rialzo del 6,55%.



Su di giri Ferrari (+5,24%).



Acquisti a piene mani su Mediobanca , che vanta un incremento del 5,19%.



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su ENI , che ha chiuso a -7,03%.



Sessione nera per Saipem , che lascia sul tappeto una perdita del 5,35%.



Soffre Tenaris , che evidenzia una perdita del 2,09%.



Preda dei venditori Terna , con un decremento dell'1,89%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, BFF Bank (+9,52%), Technoprobe (+9,08%), OVS (+6,53%) e Sanlorenzo (+5,66%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Alerion Clean Power , che ha chiuso a -4,07%.



Si concentrano le vendite su ERG , che soffre un calo del 3,23%.



Vendite su Ferretti , che registra un ribasso dell'1,66%.

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