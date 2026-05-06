Seduta euforica per Milano e le Borse europee

(Teleborsa) - In Europa si scatenano gli acquisti
, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. A sostenere i mercati contribuiscono i risultati trimestrali migliori delle attese
da una sponda all'altra dell'Atlantico e, il ridimensionamento dei prezzi del greggio
, sulla scia dell'allentamento delle tensioni in Medio Oriente
. Gli investitori hanno accolto con favore le dichiarazioni da USA e Iran di un progresso nei negoziati, sebbene lo Stretto di Hormuz risulti ancora chiuso.
L'Euro / dollaro USA
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,66%. Giornata di forti guadagni per l'oro
, che segna un rialzo del 3,11%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 9,19%, scendendo fino a 92,87 dollari per barile.
Lo Spread
migliora, toccando i +75 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,74%. Tra gli indici di Eurolandia
su di giri Francoforte
(+2,6%), acquisti a piene mani su Londra
che vanta un incremento del 2,11%, e effervescente Parigi
, con un progresso del 2,55%. A Milano, scambia in deciso rialzo il FTSE MIB
(+1,79%), che raggiunge i 49.426 punti; sulla stessa linea, balzo del FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 51.961 punti.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, incandescente Amplifon
che vanta un incisivo incremento del 14,75% dopo i conti trimestrali
e i giudizi positivi degli analisti.
In primo piano Stellantis
, che mostra un forte aumento del 7,02%.
Decolla Lottomatica
, con un importante progresso del 6,35% forte dei risultati trimestrali
annunciati prima dell'avvio del mercato.
In evidenza Buzzi
, che mostra un forte incremento del 5,12%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su ENI
, che ottiene -5,74%.
Sotto pressione Tenaris
, che accusa un calo del 3,43%.
Scivola Saipem
, con un netto svantaggio del 3,16%.
Sottotono Snam
che mostra una limatura dell'1,36%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Webuild
(+7,81%), BFF Bank
(+7,39%), Zignago Vetro
(+5,77%) e Brembo
(+5,39%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferretti
, che prosegue le contrattazioni a -2,77%.