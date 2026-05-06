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Seduta euforica per Milano e le Borse europee

Speranze di pace in Iran e trimestrali sostengono il sentiment

Commento, Finanza, Spread
Seduta euforica per Milano e le Borse europee
(Teleborsa) - In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. A sostenere i mercati contribuiscono i risultati trimestrali migliori delle attese da una sponda all'altra dell'Atlantico e, il ridimensionamento dei prezzi del greggio, sulla scia dell'allentamento delle tensioni in Medio Oriente. Gli investitori hanno accolto con favore le dichiarazioni da USA e Iran di un progresso nei negoziati, sebbene lo Stretto di Hormuz risulti ancora chiuso.

L'Euro / dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,66%. Giornata di forti guadagni per l'oro, che segna un rialzo del 3,11%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 9,19%, scendendo fino a 92,87 dollari per barile.

Lo Spread migliora, toccando i +75 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,74%.

Tra gli indici di Eurolandia su di giri Francoforte (+2,6%), acquisti a piene mani su Londra che vanta un incremento del 2,11%, e effervescente Parigi, con un progresso del 2,55%. A Milano, scambia in deciso rialzo il FTSE MIB (+1,79%), che raggiunge i 49.426 punti; sulla stessa linea, balzo del FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 51.961 punti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Amplifon che vanta un incisivo incremento del 14,75% dopo i conti trimestrali e i giudizi positivi degli analisti.

In primo piano Stellantis, che mostra un forte aumento del 7,02%.

Decolla Lottomatica, con un importante progresso del 6,35% forte dei risultati trimestrali annunciati prima dell'avvio del mercato.

In evidenza Buzzi, che mostra un forte incremento del 5,12%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su ENI, che ottiene -5,74%.

Sotto pressione Tenaris, che accusa un calo del 3,43%.

Scivola Saipem, con un netto svantaggio del 3,16%.

Sottotono Snam che mostra una limatura dell'1,36%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Webuild (+7,81%), BFF Bank (+7,39%), Zignago Vetro (+5,77%) e Brembo (+5,39%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferretti, che prosegue le contrattazioni a -2,77%.
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