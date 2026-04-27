Borse europee prudenti. Focus sulle banche centrali

Occhi sulle trattative USA-Iran

(Teleborsa) - Prevale la prudenza in avvio tra le borse europee, così come a Piazza Affari, con gli investitori in attesa di sviluppi nelle trattative USA-Iran dopo il nulla di fatto nel fine settimana. Sui mercati c'è anche attesa per le prossime mosse sui tassi di interesse da parte delle principali banche centrali, tra cui la Federal Reserve, la Banca Centrale Europea, la Banca del Giappone e la Banca d’Inghilterra.



L' Euro / dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,28%. Lieve aumento dell' oro , che sale a 4.708,5 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,81%.



Sui livelli della vigilia lo spread , che si mantiene a +79 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,80%.



Tra gli indici di Eurolandia guadagno moderato per Francoforte che avanza dello 0,40%. Poco mossa Londra che segna un quasi nulla di fatto, e piccoli passi in avanti per Parigi , che segna un incremento marginale dello 0,26%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share , con le quotazioni che si posizionano a 50.198 punti.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Leonardo (+1,50%), Avio (+1,14%), Tenaris (+0,93%) e STMicroelectronics (+0,92%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nexi , che prosegue le contrattazioni a -2,91%.



Piccola perdita per A2A , che scambia con un -0,88%.



Tentenna Enel , che cede lo 0,55%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Banco Desio (+1,85%), Tinexta (+1,59%), De' Longhi (+1,38%) e Technogym (+1,36%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferretti , che continua la seduta con -3,36%.



Seduta negativa per Cementir , che mostra una perdita dell'1,76%.



Sostanzialmente debole Cembre , che registra una flessione dell'1,37%.

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