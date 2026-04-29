Borse europee deboli. Occhi su banche centrali

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l' S&P-500 . Gli investitori si muovono con prudenza in vista dell'appuntamento stasera con la Federal Reserve che deciderà sui tassi di interesse e domani con la BCE. In arrivo anche le trimestrali delle big Tech USA: Google, Amazon, Meta e Platform, dopo che Wall Street Journal ha diffuso la notizia che OpenAI avrebbe mancato gli obiettivi di numero di utenti e fatturato.



Sostanzialmente stabile l' euro / dollaro USA , che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,17. Giornata negativa per l' oro , che continua la seduta a 4.553,4 dollari l'oncia, in calo dello 0,92%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 5,68%.



Sensibile miglioramento dello spread , che raggiunge quota +74 punti base, con un decremento di 7 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,84%.



Nello scenario borsistico europeo piccola perdita per Francoforte , che scambia con un -0,27%, seduta negativa per Londra , che mostra una perdita dell'1,16%, e tentenna Parigi , che cede lo 0,39%. Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con il FTSE MIB che lascia sul parterre lo 0,51%; sulla stessa linea, depressa nel finale il FTSE Italia All-Share , che chiude sotto i livelli della vigilia a 50.268 punti.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola STMicroelectronics , con una marcata risalita del 5,96%.



Buona performance per Nexi , che cresce del 2,85%.



Piccolo passo in avanti per ENI , che mostra un progresso dello 0,98%.



Composta Prysmian , che cresce di un modesto +0,93%.



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Hera , che ha archiviato la seduta a -3,47%.



Sotto pressione Enel , che accusa un calo del 2,79%.



Scivola Moncler , con un netto svantaggio del 2,39%.



In rosso Inwit , che evidenzia un deciso ribasso del 2,18%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, LU-VE Group (+14,44%), Maire (+12,92%), BFF Bank (+6,28%) e Alerion Clean Power (+6,03%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Ferragamo , che ha terminato le contrattazioni a -4,97%.



Tonfo di Safilo , che mostra una caduta del 4,37%.



Spicca la prestazione negativa di Acea , che scende del 3,06%.

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