Unicredit, Mustier: "Posizione patrimoniale robusta. Abbiamo strumenti per sfide Covid-19"

Unicredit

(Teleborsa) - "Il primo trimestre 2020 ha confermato ancora una volta l'impatto positivo di Transform 2019 su tutto il nostro business.. Il margine di interesse si è mantenuto stabile e le commissioni sono cresciute del 5,2 per cento rispetto all'anno precedente. Lo ha affermato il CEO diJean Pierre Mustier commentando i risultati del primo trimestre 2020. ", con un significativo aumento del nostro CET1 MDA buffer a 436 pb nel trimestre, ben al di sopra del nostro target di 200-250 pb, e disponiamo inoltre di un’ampissima posizione di liquidità, pari al 143 per cento alla fine del trimestre".Fin dai primi giorni dell’- continua Mustier - ", rimanendo nel contempo pienamente operativa in tutte le geografie. Grazie all'inesauribile impegno di tutti i membri del team, abbiamo continuato a servire i nostri clienti e le economie in cui siamo presenti. In aggiunta, sia a livello di Gruppo che di dipendenti, abbiamo fatto consistenti donazioni alla lotta contro Covid-19. A seguito dell’esteso lockdown, abbiamo preso la decisione proattiva di anticipare il nostro periodico aggiornamento dello scenario macroeconomico IFRS9 per il secondo trimestre e abbiamo annunciato 902 milioni di euro addizionali di rettifiche su crediti. Sulla base delle nostre assunzioni realistiche, stimiamo che il nostro costo del rischio si attesterà nel range 100-120 pb nell’esercizio 2020.grazie ai nostri importanti punti di forza e al nostro modello di business focalizzato", ha rassicurato il top manager.In linea con la guidance del CMD19 - si legge nella nota dei conti -, come ad esempio quelle derivanti dalla riduzione della quota in Yapi e i costi di integrazione in Italia. Di conseguenza "UniCredit ha registrato una perdita netta contabile di 2,7 miliardi, mentre l’utile netto sottostante è stato pari a -58 milioni. Escludendol’aggiornamento dello scenario macroeconomico IFRS9, il RoTE di Gruppo sottostante è pari al 6,5 per cento".Nel primo trimestre 2020è stato inferiore al5 per cento, per la prima volta da molti anni, grazie al run-off accelerato del portafoglio Non Core.. Il costo del rischio sottostante, al netto dell’aggiornamento dello scenario macroeconomico IFRS9, è in miglioramento in tutti i mercati e si è attestato a 29 pb nel periodo, al di sotto della guidance di Team 23. Il costo del rischio per l'intero anno 2020 è stimato tra 100 e 120 pb, sulla base delle assunzioni di una crescita del PIL pari a -13 per cento per l’Eurozona.UniCredit ha unal 13,44 per cento e un liquidity ratio al 1438 per cento al primo trimestre. IlCET1 MDA buffer è aumentato a 436 pb, nonostante l’aggiornamento dello scenario macro IFRS9. La banca conferma il CET1 MDA buffer target ben al di sopra di 200-250 pb per tutto l'anno.Alla luce dell’elevata incertezza del contesto, UniCredit "".