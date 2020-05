Oro in rally, boom di EFT con crisi Covid-19 e volatilità mercati

(Teleborsa) - La guerra commerciale, la crisi da Covid-19, le politiche espansive delle banche centrali: sono tanti i fattori rialzisti per il, che in un anno ha conosciuto una performance esaltante, supportata da un boom della domanda. Oggi l'oro vale circa, equivalente a. Un anno fa il metallo prezioso oscillava fra i 1.200 ed i 1.350 dollari con unae soloUna performance stellare, supportata da un, che ha tratto vantaggio dalle fibrillazioni dei mercati "tradizionali" (azionario ed obbligazionario) e dalle- La prima causa dell'impennata dei prezzi e da attribuire alla. Sembra passato tanto tempo, ma l'accordo per unaè stato raggiunto solo all'- Sicuramente dietro l'impennata del prezzo dell'oro c'è anche, e soprattutto il contributo della. Con il diffondersi dell'epidemia su scala mondiale ed in risposta alleazionari ed obbligazionari, l'oro ha recuperato il suoper eccellenza (safe heaven) ed ha avviato una progressiva ed incisiva risalita, fino a portarsi sugli attuali livelli.- A supportare questa risalita c'è la, soprattutto di oro come bene d'investimento. Il,ha pubblicato il rapporto sulle(Gold Demand Trends) nel primo trimestre 2020, confermando undella domanda. La domanda di oro è, ma appare forse più interessante capire chi ha acquistato il prezioso. Se la domanda di oro per, ancor più è stata minata quella del settore della, colpito dalle ripercussioni del Covid-19 sul Capodanno cinese. L'aumento è da attribuire perlopiù alla(Exchange Traded Funds) che hanno reso l'investimento di oro alla portata di tutti: nel 1° trimestre sono state domandaterispetto all'anno prima, un vero e proprio boom ed un, pari in valore a circa- In realtà, dietro l'impennata dell'oro c'è anche l'intervento delle banche centrali. Considerando l'altro ruolo del metallo prezioso - proteggere i capitali dalle erosione dell'inflazione - le politiche "accomodanti" delle banche centrali hanno un effetto positivo su questo metallo. In un momento così difficile, come noto, leper sostenere l'economia e l'inflazione, non solo con la leva dei tassi (a zero o negativi) ma anche con i Piani QE. E se la, la, lae, di nuovo ieri, la Banca centrale di Norvegia hanno fatto del loro meglio, tanto più ha fatto lacon l sua enorme potenza di fuoco . Una mossa che ha certamente accresciuto la volatilità del dollaro, considerato un asset rifugio alternativo, rendendo l'oro più attraente e sicuro.- Guardando a questi dati ed alle "intenzioni" dichiarate delle banche centralii e c'è chi già guarda con interesse al, poi si vedrà...