Argentina di nuovo a un passo dal default

(Teleborsa) -, sarebbe il terzo consecutivo di questo millennio ed il nono consecutivo per il paese sudamericano in perenne crisi economica. Fra una decina di giorni, esattamente ilverrà a scadere ilconcesso a Buenos Aires per ripagare i creditori dei bond emessi sotto la legislazione internazionale (New York) per un valore di circa. Un pagamento che il governo argentino non potrà onorare e che espone il paese sudamericano ad un nuovo default.Ecco perchéha proposto undel debito pubblico denominato in valore estere per un valore di(su un debito complessivo di 323 miliardi pari all'88% del PIL), avanzando una, che a tutt'oggi non è stata ancora accettata.lanciato da "Casa Rosada" è scaduto lo scorso8 maggio 2020 e, fra una proroga e l'altra, ilper accettarescadrà11 maggio 2020.Ma di cosa si dibatte? Qual è la proposta giudicata inaccettabile dai detentori di bond argentini? Il piano proposto dalè lacrime e sangue per i creditori internazionali e prevede unaper la sospensione del pagamento degli interessi ed un%, circa un terzo del rendimento medio ponderato del 7% garantito attualmente sul debito argentino (da considerare poi che il bond a 100 anni emesso sotto la legislazione internazionale garantisce un rendimento addirittura del 7,125%). Il taglio della cedola, in termini di minori interessi pagati, si tradurrebbe in un, cui si aggiunge un taglio del(haircut), che vale altri. Un sacrificio per gli investitori in bond argentini fino aldegli stessi, che chiaramente è stato definitoE d'alto canto il Ministro Guzman ha ribadito che ilgiungendo alla stessa conclusione dell'ultima missione condotta nel febbraio scorso daldeciso a minimizzare la sua perdita nei confronti del paese sudamericano, anche a costo di dolorose "rinunce" da parte dei creditori internazionali.Frattanto, la situazione di allerta sui bond argentini ha spinto Borsa Italiana a disporre la sospensione degli strumenti sul mercato EuroTLX: dai bond in scadenza fra il 2021 ed il 2022 al "centenario" in scadenza nel 2117.