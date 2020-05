Prysmian, ricavi a 2,58 miliardi nel primo trimestre

Prysmian

(Teleborsa) -archivia il primo trimestre dell'anno condi Gruppo pari a 2.587 milioni in calo del 5,4%, principalmente - spiega la società in una nota -, che nel corrispondente periodo del 2019 aveva sovraperformato.L’ Ebitda Adjusted si attesta a 197 milioni rispetto a 231 milioni del primo trimestre 2019, con un rapporto sui Ricavi al 7,6% rispetto all’8,3% del primo trimestre 2019. L’Ebitda ammonta a 183 milioni (220 milioni nei primi tre mesi del 2019), includendo oneri netti legatia riorganizzazioni aziendali, oneri netti non ricorrenti e altri oneri netti non operativi pari a 14 milioni (11 milioni nei primi tre mesi del 2019).Ilè stato pari a 58 milioni (160 milioni nei primi tre mesi del 2019) mentre l’Utile Netto si attesta a 23 milioni (88 milioni nei primi tre mesi del 2019).L’è di 2.606 milioni al 31 marzo 2020 (2.900 milioni al 31 marzo del 2019; 2.140 milioni al 31 dicembre 2019), in linea con le previsioni e con la stagionalità del business."Alla luce delle considerazioni fatte in precedenza su Covid-19, e soprattutto dell’incertezza che persiste riguardo alla diffusione e al prolungarsi della pandemia, agli impatti delle misure di contenimento, nonché dell’impossibilità di prevedere al momento la velocità e le modalità di ripresa della domanda di mercato,, precedentemente comunicata al mercato in data 5 marzo., ovvero quando sarà aumentata lavisibilità sullo sviluppo della pandemia, sulle misure di contenimento prese dai governi dei vari Paesi nonché sulla velocità di ripresa della domanda di mercato per i principali business e geografie, il Gruppoper l’esercizio 2020".