Klarna, ricavi sopra le attese nel primo trimestre da società quotata

(Teleborsa) - La fintech svedese Klarna
, quotata da settembre sul NYSE, ha registrato risultati record nel suo primo trimestre da quotata
, superando le aspettative degli analisti. L'azienda prevede di superare 1 miliardo di dollari di fatturato nel quarto trimestre del 2025, il suo primo trimestre da un miliardo di dollari.
Il fatturato
è stato di 903 milioni di dollari (+26% LfL, +28% reported), un valore record e sopra gli 882 milioni di dollari previsti dagli analisti (secondo dati LSEG). GMV
a 32,7 miliardi di dollari (+23% LfL, +43% USA), 27 milioni di nuovi utenti
e un record di 235.000 nuovi commercianti
, per un totale di 850.000.
"Il terzo trimestre è stato il nostro trimestre più forte di sempre, a dimostrazione del fatto che il nostro modello basato sull'intelligenza artificiale funziona su larga scala, con un fatturato negli Stati Uniti in crescita del 51% e un GMV del 43% - ha detto Sebastian Siemiatkowski, CEO e co-fondatore
- La carta Klarna ha avuto un successo notevole, con quattro milioni di iscrizioni in quattro mesi, e Fair Financing continua a guadagnare quote di mercato. Sebbene le tempistiche contabili creino un ritardo nella redditività a breve termine, prevediamo che il margine di transazione aumenterà di oltre 100 milioni di dollari nel quarto trimestre, grazie all'accumulo dei ricavi".
Sulla scia di un terzo trimestre record, Klarna prevede un quarto trimestre
ancora più forte: GMV a 37,5-38,5 miliardi di dollari, fatturato a 1.065-1.080 miliardi di dollari.