Klarna, ricavi sopra le attese nel primo trimestre da società quotata

Klarna

(Teleborsa) - La fintech svedese, quotata da settembre sul NYSE, ha registrato, superando le aspettative degli analisti. L'azienda prevede di superare 1 miliardo di dollari di fatturato nel quarto trimestre del 2025, il suo primo trimestre da un miliardo di dollari.Ilè stato di 903 milioni di dollari (+26% LfL, +28% reported), un valore record e sopra gli 882 milioni di dollari previsti dagli analisti (secondo dati LSEG).a 32,7 miliardi di dollari (+23% LfL, +43% USA), 27 milioni die un record di 235.000, per un totale di 850.000."Il terzo trimestre è stato il nostro trimestre più forte di sempre, a dimostrazione del fatto che il nostro modello basato sull'intelligenza artificiale funziona su larga scala, con un fatturato negli Stati Uniti in crescita del 51% e un GMV del 43% - ha detto- La carta Klarna ha avuto un successo notevole, con quattro milioni di iscrizioni in quattro mesi, e Fair Financing continua a guadagnare quote di mercato. Sebbene le tempistiche contabili creino un ritardo nella redditività a breve termine, prevediamo che il margine di transazione aumenterà di oltre 100 milioni di dollari nel quarto trimestre, grazie all'accumulo dei ricavi".Sulla scia di un terzo trimestre record, Klarna prevede unancora più forte: GMV a 37,5-38,5 miliardi di dollari, fatturato a 1.065-1.080 miliardi di dollari.