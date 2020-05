Codacons: Commissione Ue ha accolto esposto contro voucher per rimborso voli

(Teleborsa) - La Commissione Europea ha accolto l’e, in base a quanto riferisce la stessa associazione dei consumatori, avrebbe inviato una lettera formale all’Italia in cui si sostiene che la scelta del governo italiano di consentire a compagnie aeree e tour operator di non rimborsare i viaggi annullati causa Covid-19 è"Il Codacons è stata l’unica associazione in Italia a scagliarsi contro, e la Commissione Europea ha recepito il nostro esposto inviato poche settimane fa proprio per ottenere l’intervento dell’Ue contro tale pratica illegale –– Ci aspettiamo ora l’apertura di un procedimento di infrazione contro lo Stato Italiano, che col decreto Cura Italia ha cancellato con un colpo di spugna i diritti degli utenti sul fronte del turismo".