Coronavirus: minimo storico dei contagi ma la metà sono in Lombardia

(Teleborsa) -nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative delIn particolare, nell'ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 17 maggio, il totale delle, con un. Il numero totale di attualmente, con una decrescita di 1.836 assistiti rispetto a ieri.Tra gli attualmente positivi,, con una decrescita di 13 pazienti rispetto a ieri. Sonole, con un decremento di 89 pazienti rispetto a ieri.Sono 57.278 (84% degli attualmente positivi) le persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.e portano il totale a 31.908. Il, con un incremento diNel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 27.430 in, 10.239 in, 5.656 in, 4.041 in, 2.802 in, 2.456 in, 3.910 nel, 2.565 nelle, 1.696 in, 2.017 in, 301 nella, 1.555 in, 654 in, 1.422 in, 314 nella, 78 in, 405 in, 68 in, 422 in, 216 ine 104 in