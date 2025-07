Xetra-Gold, asset under custody salgono a 15,6 miliardi di euro

(Teleborsa) - Lequotato sula Borsa di Francoforte sono. I titoli in custodia sono aumentati di 7,3 tonnellate tra gennaio e giugno, raggiungendo le 173,8 tonnellate al 30 giugno. Il prezzo dell'oro ha raggiunto nuovi massimi in questo periodo, attestandosi a 90,015 euro al grammo al 30 giugno. I titoli in custodia di Xetra-Gold sono quindi aumentati di circa il 16,4% negli ultimi sei mesi, raggiungendo i 15,6 miliardi di euro.Xetra-Gold è il. Il patrimonio aumenta quando le azioni Xetra-Gold vengono acquistate in Borsa, con un grammo d'oro depositato nel caveau centrale tedesco per ogni certificato azionario.Il certificato azionario, che viene poi consegnato alla banca depositaria. Dall'introduzione di Xetra-Gold nel 2007, sono state consegnate complessivamente 1.934 tonnellate, equivalenti a circa 8,2 tonnellate. Nella prima metà del 2025, sono stati consegnati 122 chilogrammi d'oro in 61 consegne.Al momento della vendita, Xetra-Gold è. Questo è stato deciso dalla Corte Tributaria Federale nel 2015. Gli utili derivanti dalla vendita di Xetra-Gold non sono quindi soggetti a ritenuta alla fonte dopo un periodo minimo di detenzione di un anno.