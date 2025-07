FAO, prezzi alimentari in leggero aumento a giugno a causa di carne, latticini e oli vegetali

(Teleborsa) - L'(Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura) ha registrato una media di 128 punti a giugno 2025, indi 0,7 punti (0,5%) rispetto a maggio. Sebbene gli indici dei prezzi di cereali e zucchero siano diminuiti, sono stati controbilanciati dagli aumenti degli indici di prodotti lattiero-caseari, carne e oli vegetali. Nel complesso, l'indice è risultato superiore di 7,0 punti (5,8%) rispetto al livello di giugno 2024, ma è rimasto inferiore di 32,2 punti (20,1%) rispetto al picco raggiunto a marzo 2022.L'Indice dei prezzi deiha registrato un calo dell'1,5% rispetto a maggio e del 6,8% rispetto al valore di un anno fa. I prezzi del mais sono diminuiti drasticamente per il secondo mese consecutivo, poiché l'aumento delle forniture stagionali in Argentina e Brasile ha intensificato la concorrenza tra le principali fonti di esportazione. Anche i prezzi di sorgo e orzo sono diminuiti a giugno. Al contrario, nonostante la pressione sui raccolti nell'emisfero settentrionale, i prezzi del grano sono aumentati su base mensile, riflettendo principalmente le preoccupazioni meteorologiche in alcune aree di produzione chiave, tra cui la Federazione Russa, alcune parti dell'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America. L'Indice dei prezzi del riso è sceso dello 0,8%, trainato dalla minore domanda di varietà Indica.L'Indice dei prezzi degliha registrato un aumento del 2,3% rispetto al mese precedente e del 18,2% rispetto al livello di giugno 2024. L'aumento ha riflesso principalmente i prezzi più elevati di olio di palma, colza e soia, più che compensando un leggero calo dei prezzi dell'olio di girasole.L'Indice dei prezzi dellaha registrato un aumento del 2,1% rispetto a maggio e del 6,7% rispetto al valore dell'anno precedente, segnando un nuovo massimo storico. L'aumento è stato trainato dall'aumento dei prezzi in tutte le categorie di carne, ad eccezione del pollame. I prezzi della carne bovina hanno raggiunto un nuovo picco, riflettendo la riduzione delle scorte per l'esportazione dal Brasile e la forte domanda dagli Stati Uniti d'America, che ha esercitato una pressione al rialzo sui prezzi all'esportazione australiani. Le quotazioni della carne suina sono aumentate grazie alla solida domanda globale di importazioni in un contesto di scorte stabili, mentre i prezzi della carne ovina sono aumentati notevolmente per il terzo mese consecutivo, sostenuti dalla costante domanda internazionale e dalla minore disponibilità per l'esportazione dall'Oceania. Al contrario, i prezzi della carne di pollame hanno continuato a scendere, sotto la pressione dell'abbondante offerta interna in Brasile, in seguito all'introduzione di restrizioni all'esportazione in seguito al rilevamento di influenza aviaria a metà maggio.