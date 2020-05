Appuntamenti e scadenze: settimana del 18 maggio 2020

Banca Mps

(Teleborsa) -Canada - Borsa di Toronto chiusa per festività- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analistiIRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - proroga DL Liquidità - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti(per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 oltre 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 50% nel mese di aprile 2020 su aprile 2019) la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili.IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - proroga DL Liquidità - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti (per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 fino a 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 33% nel mese di aprile 2020 su aprile 2019)la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili.IVA liquidazione mensile - proroga DL Liquidità - Liquidazione IVA del mese precedente (per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 oltre 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 50% nel mese di aprile 2020 su aprile 2019) la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili.Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti", relativa al mese precedente.IVA versamento - mensile - proroga DL Liquidità - Versamento dell’imposta se dovuta (per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 fino a 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 33% nel mese di aprile 2020 su aprile 2019) la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili.INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.INPS – Gestione separata - proroga DL Liquidità - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi (per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 oltre 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 50% nel mese di aprile 2020 su aprile 2019) la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensiliINPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedenteCASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.IRPEF – addizionali regionali e comunali - proroga DL Liquidità - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente(per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 oltre 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 50% nel mese di aprile 2020 su aprile 2019) la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili.IRPEF – addizionali regionali e comunali - proroga DL Liquidità - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente (per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 fino a 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 33% nel mese di aprile 2020 su aprile 2019)la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili.INPS - versamento - proroga DL Liquidità - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente (per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 fino a 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 33% nel mese di aprile 2020 su aprile 2019) la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili.INPS – Gestione separata - proroga DL Liquidità - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi (per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 fino a 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 33% nel mese di aprile 2020 su aprile 2019)la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili.INPS - versamento - proroga DL Liquidità - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente (per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 oltre 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 50% nel mese di aprile 2020 su aprile 2019) la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili.EU - Riunione Ecofin8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di aprile- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodoBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a FrancoforteFOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaBanca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: BilancioEnasarco - Termine per il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti da parte del mandante relativi al 1° trimestre 2020Banca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'ItaliaTesoro - Comunicazione CTZ - BTP€i- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: BilancioBCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaBanca d'Italia - Sistema dei pagamenti8.00 - Economia - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran BretagnaTesoro - Comunicazione BOT- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio