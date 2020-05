Dl Rilancio, Patuanelli: "in Gazzetta ufficiale stasera"

(Teleborsa) - Il Dl Rilancio sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale stasera. Ad annunciarlo è ilIl ministro ha anche quantificato ine ha riconosciuto che "alcuni settori sono stati più drammaticamente colpiti".Nel corso dell'audizione il Ministro Patuanelli, inoltre, non ha escluso un. Patuanelli ha spiegato come si sia arrivato a gestire anche 30mila pratiche al giorno per richieste di finanziamenti".Il Ministro dello Sviluppo economico ha poi risposto dei tempi di attivazione del decreto, sottolineando che la norma è divenuta. "Abbiamo certezza – ha spiegato Patuanelli – che i primi bonifici alle imprese sono arrivati il 22 aprile, ovvero 9 giorno dopo l'operatività della misura".