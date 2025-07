Ex Ilva, Urso incontra presidente Tecnopolo Taranto sul rilancio produttivo e ambientale

(Teleborsa) - Nel quadro degli incontri propedeutici alla realizzazione dell’per ildeglie nella prospettiva del più ampio sviluppo del territorio di, si è svolto a Palazzo Piacentini un incontro tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy,, e il presidente della Fondazione Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile di Taranto,Al centro del colloquio, le possibili direttrici operative dela supporto del rilancio produttivo della città, anche attraverso la valorizzazione delle attività di ricerca e sviluppo collegate al polo siderurgico locale. L’obiettivo è generare ricadute tecnologiche in più ambiti, ampliando l’impatto dell’innovazione sull’intero ecosistema industriale e rafforzando la sinergia tra ricerca applicata, imprese e territorio.Il Tecnopolo rappresenta un tassello fondamentale del progetto di governo per ridare alla città un ruolo centrale nel futuro produttivo del Paese, in continuità con il grande impegno per il rilancio dell’ex Ilva, che punta a trasformarsi nel più avanzatoa tecnologia green in Europa.Il Tecnopolo del Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile di Taranto è nato nel 2020 come iniziativa strategica del Governo italiano per favorire lae ladel territorio jonico, segnato dalla crisi dell’ex Ilva. Istituito come fondazione di diritto privato con partecipazione pubblica, il Tecnopolo punta a diventare unapplicata su energia, ambiente, economia circolare e innovazione industriale. Nel 2022 ha ottenuto i primi finanziamenti nazionali e comunitari, mentre tra il 2023 e il 2024 sono stati definiti gli organi di governance e avviati i primi progetti sperimentali.L’, oggi, è al centro da anni di una complessa vicenda industriale, ambientale e giudiziaria. Dopo il sequestro degli impianti nel 2012 per gravi violazioni ambientali, l’acciaieria è passata sotto amministrazione straordinaria. Nel 2018 è stata ceduta ad, che poi ha chiesto di recedere dall'accordo, riaprendo una fase di incertezza. Nel 2021 è nato il nuovo assetto con partecipazione pubblica tramite, ma le tensioni tra soci e le difficoltà produttive hanno portato nel 2024 alla revoca della gestione a Mittal e al ritorno del controllo pubblico. Oggi l'impianto è commissariato e in fase di ristrutturazione, con l’obiettivo di coniugare rilancio industriale, sostenibilità ambientale e tutela occupazionale.