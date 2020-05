Fase 2, Confcommercio: "Ripartenza superata per 800mila imprese"

(Teleborsa) - Sono circadopo oltre due mesi di forzata chiusura. Una ripartenza chedefinisce positiva sulla base dei dati delle Federazioni di settore.SecondoUna partenza per certi aspetti incoraggiante che ha evidenziato un forte desiderio di ritorno alla normalità. Tra i: intimo, pantaloni e camicie, scarpe e accessori.Riprende ossigeno, secondo, anche la ristorazione ma l'. Iltutti ben equipaggiati di mascherine e gel disinfettanti, ma con personale ridotto: infatti ilTanti sono i titolari che utilizzeranno i divisori all'interno del ristorante soprattutto nell'area cassa, quasi nessuno sui tavoli.Per, a Roma. Idiversamente dal resto della regione, sono ancora chiusi come ine in parte dellacompresa Milano. Inresta consentita soltanto l'attività di vendita dei prodotti alimentari. Nel resto del Paese lenel senso che sono state autorizzate ma le difficoltà di carattere organizzativo e logistico legate alla necessità di ridefinire i layout mercatali in conseguenza dell'applicazione delle misure di sicurezza stanno creando notevoli difficoltà. Complessivamente laStando ai dati dil'attesagià preparati con i dispositivi e le misure di prevenzione previste, le apposite infografiche esposte all'ingresso e nelle vetrine. Solo alcuni hanno ritardato, giusto per completare in maniera puntuale le dettagliate procedure che avevamo opportunamente predisposto.Infine, secondocon oggi lacontro un 80% di ieri. Una delle difficoltà maggiori incontrate dagli operatori è stato capire come procedere per un'adeguata sanificazione dei locali e dei prodotti in esposizione (in particolare per i mobili con componenti in tessuto, quali divani, sedie, letti, etc), in modo da arrivare pronti alla riapertura, come pure organizzare gli spazi riservati agli uffici di progettazione accessibili al cliente rispettando i prescritti distanziamenti.