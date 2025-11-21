Vendita diretta, settore dinamico: i numeri della crescita

(Teleborsa) - La vendita diretta rimane un settore dinamico in Italia,
malgrado l’andamento ristagnante della crescita economica e dei consumi: lo dimostrano i dati che arrivano dalle aziende rappresentate da Univendita-Confcommercio
, la maggiore delle associazioni del comparto.
Nel primo semestre 2025, infatti, il fatturato ha toccato i 730,5 milioni di eur
o contro i 723,5 milioni del primo semestre 2024. Tra le categorie merceologiche aumentano in particolare gli ‘altri beni e servizi’: +16,1% rispetto ai primi sei mesi del 2024. Gli incaricati alla vendita si attestano invece oltre le 126mila unità, di cui il 90,22% è costituito da donne. I numeri emergono dall’assemblea semestrale Univendita, che si è tenuta ieri pomeriggio a Milano.
L’associazione quest’anno compie e celebra i suoi 15 anni: in questo lasso di tempo Univendita è passata da otto a 14 imprese rappresentate, con un fatturato balzato da 859 milioni a 1,54 miliardi di euro
, in pratica oltre la metà dell’intero comparto che ha ricavi per circa 3 miliardi di euro.
Il presidente Univendita, Ciro Sinatra,
commenta: “Nell’epoca dell’e-commerce e dell’intelligenza artificiale che ormai orienta il marketing e intermedia i rapporti tra marchi e pubblico, il nostro settore mostra di avere ancora un’anima. I nostri clienti non parlano con i chatbot, ma si confrontano con venditori in carne e ossa che, pur avvalendosi delle ultime tecnologie della comunicazione, in definitiva portano i prodotti a casa del consumatore e creano con lui una interazione diretta, amichevole, fiduciaria. Siamo, potrei dire, gli specialisti della relazione umana – conclude Sinatra – e ogni giorno milioni di italiani se ne accorgono, premiando la qualità e l’affidabilità delle nostre imprese”.