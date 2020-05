Coronavirus, ISMEA: sospeso portale per cambiale agraria e pesca, già avviata erogazione

(Teleborsa) - ISMEA, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare,di domande per la cambiale agraria e della pesca.Da quando è stato istituito lo scorso 8 maggio, si è visto un grande afflusso di richieste da parte delle imprese per lo strumento. Secondo quanto riportato dallo stesso Istituto, infatti,dedicato alla cambiale agraria e della pesca.Per tale ragione è stata decisa la sospensione del portale. Come informa ISMEA, "" messi a disposizione dell'istituto per il mercato agricolo alimentare."E' un successo che supera le nostre previsioni –– confermando che la cambiale agraria e della pesca è uno strumento che in questa fase può dare un. Dall'incontro con le aziende che hanno firmato le prime cambiali insieme alla ministra Bellanova è emersa la necessità di azzerare la burocrazia. Su questo l'ISMEA si sta impegnando fin dalle prime ore dalla diffusione del Coronavirus".