Dl Rilancio, Federdistribuzione: noi completamente trascurati e abbandonati

(Teleborsa) - Il Dl Rilancio. L'associazione espressione della Distribuzione Moderna Organizzata (abbigliamento, bricolage, elettronica, sport, profumerie, mobili e arredamento ecc.)attraverso le parole del suo Presidente, Claudio Gradara: "Ci troviamo ora di fronte a unle imprese di medie e grandi dimensioni, quelle con i maggiori problemi economici e occupazionali".Come spiega in una nota Federdistribuzione,, un miliardo di investimenti annui e oltre. Un settore che ha avuto negozi chiusi, fatturati azzerati ma costi fissi attivi (tasse nazionali e locali, contributi, assicurazioni, canoni di locazione) e conseguente crisi di liquidità, impatti occupazionali rilevantissimi (a rischio decine di migliaia di posti di lavoro)., con player mondiali di piattaforme del commercio on line che nel frattempo hanno guadagnato un vantaggio competitivo irreversibile.– ha proseguito Gradara –proponendo soluzioni concrete (molte delle quali a costo zero), ma non è servito a nulla, neppure in quell’ambito cruciale che sono le locazioni, le cui misure volte a ridurne gli impatti in periodo di lockdown ci hanno visti esclusi a seguito della, con il rischio di aprire un gigantesco contenzioso con le proprietà immobiliari”."E’ questa. Servono misure immediate e tempestive per evitare crisi aziendali, piuttosto che ridimensionamenti delle reti commerciali che potrebbero riguardare centinaia di punti di vendita, con tutti i danni economici, occupazionali, sul territorio e sull’indotto che questo comporterà. Aper poter contribuire all’uscita dalla crisi dell’intero Paese", ha concluso il Presidente di Federdistribuzione.