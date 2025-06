Ucraina, von der Leyen a Zelensky: "Potete contare su di noi, siamo al vostro fianco"

(Teleborsa) - "Volodymyr, sei qui tra amici. E noi siamo al fianco dell'Ucraina fin dal primo giorno, e puoi contare su di noi, anche per il futuro. Abbiamo appena discusso di quanto sia cruciale per l'Europa investire nell'industria della difesa ucraina, straordinariamente agile e innovativa. Per questo abbiamo elaborato un programma di finanziamento di 150 miliardi di euro, denominato SAFE, attraverso il quale gli Stati membri, l'Ucraina e altri partner possono accedere a prestiti per investire direttamente nel settore della difesa ucraino". È quanto ha affermato la, nel suo intervento all'incontro con il presidente ucraino, il segretario generale della Natoe il presidente del Consiglio europeo,"La vostra industria – ha proseguito– ha dimostrato una notevole capacità di innovare e di produrre rapidamente, in modo affidabile e su larga scala. In Europa, abbiamo molto da imparare dall'Ucraina in questo senso. Attraverso questo programma, miriamo non solo a rafforzare le nostre capacità di difesa reciproca, ma anche a sostenere l'Ucraina nella sua continua lotta per la sopravvivenza. In secondo luogo, offriamo un sostegno finanziario costante all'Ucraina perché sappiamo che state combattendo una guerra che protegge anche i nostri valori e i nostri principi. In terzo luogo, dobbiamo davvero fare pressione sul presidente Putin, affinché si sieda al tavolo delle trattative e si impegni seriamente nei negoziati per una pace giusta e duratura. Pertanto, il 18esimo pacchetto di sanzioni è un punto critico. So che i nostri amici del G7 seguiranno l'esempio con le loro sanzioni. Quindi, – ha concluso – tutto questo dimostra che siete tra amici; potete contare su di noi; siamo al vostro fianco".