Trasporti, Italo pronto a ripartire con più treni e distanziamento fra i passeggeri

(Teleborsa) -Da domani – annuncia la società ferroviaria in una nota – èPrimo fra tutti ilcon i sedili non utilizzabili contrassegnati e non prenotabili in fase di acquisto per rispettare la nuova disposizione dei posti a scacchiera a garanzia della distanza di sicurezza.Dato il delicato momento, attuate poi altre misure quali i regolari, l'installazione di, la disponibilità diper chi ne fosse sprovvisto e la controlleria biglietti nel rispetto delle giuste distanze.A partire da domani, in aggiunta ai 2 servizi attuali tra Roma e Venezia, – si legge nella nota – sarannoQuesti servizi sono studiati per coprire tutto l'arco della giornata, dando la possibilità ai viaggiatori di partire da stazioni quali Milano Centrale alle ore 06:40, 10:40 e 15:40 con arrivo a Roma Termini rispettivamente alle ore 10:19, 14:19 e 19:19 e da Roma Termini verso Milano Centrale alle ore 08:40, 15:40 e 17:40 con arrivo alle ore 12:20, 19:20 e 21:20.Da oggi sono, inoltre,, per garantire assistenza e supporto ai viaggiatori.Con l'entrata in vigore dell'orario estivo,In previsione di una stagione dedicata al turismo interno,Si potrà arrivare fino a Reggio Calabria senza cambi, garantendo collegamenti diretti da Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno. Ci saranno fermate intermedie che consentiranno di raggiungere località quali Agropoli/Castellabate, Vallo della Lucania e Sapri, proseguendo poi verso la Calabria, servendo così Paola, Lamezia Terme, Rosarno e Villa San Giovanni, terminando la corsa a Reggio Calabria. In questo modo i viaggiatori avranno anche la possibilità di raggiungere gli arcipelaghi siciliani direttamente da Reggio Calabria e Villa San Giovanni.saranno 2 le partenze da Torino verso Reggio Calabria (5:23 e 13:19) ed altrettante ce ne saranno da Reggio per tornare verso il Nord (7:30 e 13:30).che collegheranno alcune delle città già presenti nel network di Italo alle nuove fermate di Rimini, Riccione, Pesaro e Ancona.