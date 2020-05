(Teleborsa) - Ad oggi sonoche "hanno già ricevuto il" per Covid-19. Lo ha ricordato il Ministro del Lavoro,a "La Vita in diretta" su RaiUno sottolineando che c'è stato undovuto a un meccanismo complesso e alle "" di collegamento con le, ma con il"abbiamolaperililLa Ministra, inoltre, ha ribadito che ci sarà unache dirà che "relativi adell'eventuale contagio del lavoratore.ha anche ricordato che "c'è già unacui abbiamo lavorato in queste ore. Ieri è stata emanata una circolareche insieme con ilha attenzionato e guardato il tema. E'certiInfine,"ci ha aiutato in questain modo importante,annunciando che è già inun incontro con lee anche con il Ministro della Funzione Pubblica,, per adeguare la