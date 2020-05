FerCargo, Dl Rilancio positivo ma servono altre misure per ripartenza

(Teleborsa) - Il, associazione nata nel 2009 che rappresenta un gruppo di imprese ferroviarie, ha espresso il suonei confronti del Governo e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per le, ed ha proposto attraverso il“Logistica ferroviaria e crisi sanitaria da COVID19 – ulteriori interventi a costo zero per il rilancio del settore".Il Forum FerCargo ha quindi, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, unaa quelleche, nonostante l’adozione delle misure presenti nel Decreto Rilancio, continuano a pesare sulle imprese del trasporto ferroviario merci, molte di esse risolvibili a costo zero."Un settore – ha spiegato il Forum – che durante l’emergenza sanitaria si è confermatonazionale, garantendo al comparto produttivo la sicurezza e i servizi malgrado le ripercussioni subite:rispetto al secondo bimestre dello scorso anno, con una stima di perdita di fatturato per tutte le imprese ferroviarie del settore che si aggira intorno ai 150 milioni di euro (periodo di riferimento 1 Marzo – 30 Giugno)".Una crisi che ha riguardato anche i terminalisti ferroviari, gli operatori della Manovra ferroviaria, del noleggio e della manutenzione del materiale rotabile, aderenti alle Associazioni del Forum, con una"Le, nonostante la riapertura delle industrie iniziata con la nuova Fase della emergenza, il traffico continua a diminuire e non sarà recuperato nel corso del 2020", ha concluso il Forum.