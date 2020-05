Coldiretti: 7 milioni di italiani pronti ad andare in vacanza a giugno

(Teleborsa) - La decisione sul via libera alloche scelgono il mese di giugno per mettersi in viaggio. È quanto stima la Coldiretti in riferimento alla decisione del Governo in merito alla possibilità di sconfinamento tra Regioni a partire dal 3 giugno destinata ad avere unduramente colpito dall'emergenza Coronavirus.Se la, la speranza - ha sottolineato la Coldiretti - viene infatti riposta sul 40% di italiani che preferiva viaggi all'estero e che quest'anno potrebbe decidere di rimanere nel Belpaese secondo l'Enit.dopo che – ha evidenziato la Coldiretti - durante gli ultimi tre mesi ammontano a 81 milioni le presenze turistiche perse per effetto del lockdown.L'impatto economiconel trimestre con una perdita stimata dalla Coldiretti in quasi 20 miliardi di euro per l'alloggio, la ristorazione, il trasporto e lo shopping. A pagare il conto più salato è l'alimentare con il cibo che – ha specificato l'associazione - è diventato la voce principale del budget delle famiglie in vacanza in Italia con circain ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche.