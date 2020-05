MIT: sbloccati 25 milioni di euro per acquisto nuovi autobus in Campania

(Teleborsa) - In totale corrispondono anel quadro delle risorse sbloccate dal Ministero dei Trasporti per acquistare autobus del trasporto pubblico locale e regionale fino al 2024.Di questi, 11 milioni – previsti dalla ripartizione del fondo 2018/2021 – saranno immediatamente spendibili, altrie la restante quota negli anni successivi. A stabilirlo è il, che prevede l'erogazione, dal 2018 al 2033, diSecondo quanto previsto dal provvedimento,e potranno procedere all'acquisto dei bus senza obbligo di cofinanziamento e scegliendo la tipologia di alimentazione che riterranno più opportuna, fatto salvo che si tratti di mezzi con emissione nei gas di scarico di classe più recente.Trattandosi di nuove forniture,ed è previsto che siano corredati da idonee attrezzature per l'accesso ed il trasporto di persone a mobilità ridotta, conta-passeggeri, dispositivi per la localizzazione e predisposizione per la validazione elettronica.. Inoltre, i nuovi bus consentiranno alle aziende del tpl di poter rispettare i criteri di sicurezza adottati in seguito al Covid-19. Per le stesse finalità anche il Dl Rilancio ha autorizzato l'acquisito di autobus tramite la convenzione Consip al fine di consentire un utilizzo più rapido delle risorse.