Yakkyo, recesso anticipato dal contratto di EGA con MIT SIM

(Teleborsa) - Yakkyo
, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale e attiva nello sviluppo di soluzioni software per il processo di dropshipping, ha comunicato nella giornata di ieri (25 novembre 2025, ndr) a MIT SIM
l’esercizio del diritto di recesso anticipato
dal contratto di Euronext Growth Advisor
, efficace a decorrere dal 28 dicembre 2025.
La società ha ringraziato MIT SIM per il lavoro svolto con efficacia e professionalità e ha comunicato inoltre che ha già avviato la ricerca ed ha in corso contatti
con possibili candidati
finalizzati all’individuazione del nuovo Euronext Growth Advisor, la cui nomina sarà tempestivamente comunicata al mercato.