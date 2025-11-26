Yakkyo, recesso anticipato dal contratto di EGA con MIT SIM

Yakkyo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale e attiva nello sviluppo di soluzioni software per il processo di dropshipping, ha comunicato nella giornata di ieri (25 novembre 2025, ndr) al’esercizio del diritto didal contratto di, efficace a decorrere dal 28 dicembre 2025.La società ha ringraziato MIT SIM per il lavoro svolto con efficacia e professionalità e ha comunicato inoltre che ha già avviato la ricerca ed ha in corsocon possibilifinalizzati all’individuazione del nuovo Euronext Growth Advisor, la cui nomina sarà tempestivamente comunicata al mercato.