Bankitalia, Eurocoin maggio al minimo da settembre 2012

(Teleborsa) - Si consolidano le informazioni negative sull'andamento dell’economia a seguito della diffusione dell’epidemia di Covid-19, tra cui, in particolare, laLo fa sapere Bankitalia annunciando che, nel mese di maggio, l'Eurocoin è sceso a -0,32 (da -0,13 in aprile), il livello più basso da settembre del 2012.Eurocoin – sviluppato dalla Banca d'Italia – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell'area dell’euro. Esprime tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche(stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).Eurocoin è pubblicato mensilmente dalla Banca d'Italia e dal CEPR.