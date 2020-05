Gualtieri: "Recovery Fund non sarà usato per taglio tasse"

(Teleborsa) - Ilche deve essere attuato con risorse strutturali e non di carattere eccezionale come quelle del piano UE.Lo ha chiarito il ministro dell'Economia,, intervistato a Sky TG24 Economia, sottolineando che "la riforma fiscale è un altro tavolo"."Le risorse del Recovery fund sono non strutturali, non permanenti mentre le riforme fiscali si fanno sulla base di andamenti strutturali. Servono per interventi eccezionali e saranno usate per il sostegno all'economia e agli investimenti", ha precisato il ministro.I 172 miliardi che potrebbero arrivare all'Italia sono "un'occasione storica, una grande opportunità" ed è "importante spendere bene" quei fondi per creare "un paese più moderno e giusto", ha aggiunto, precisando che "in base alla situazione dei prossimi mesi", tenendo conto che il fatto che ci sia è comunque un elemento di stabilizzazione".ci sono risorse europee. Riusciremo a garantire la cassa integrazione e tutte le risorse necessarie ai comuni", ha chiarito in merito a quanto emerso nelle ultime ore dopo le richieste degli enti locali. "Se saranno necessari interventi aggiuntivi li faremo a tempo debito usando anche le risorse europee" ha precisato.Per quanto riguarda la ripresa, Gualtieri ha ribadito che "", ricordando inoltre che "le previsioni dell'Istat sono leggermente migliori delle nostre. Noi nel Def abbiamo detto -5,5%, L'Istat dice -5,3%. È un aspetto positivo essere il linea", ha concluso, ricordando che "questo governo ha sempre fatto previsioni prudenti e per questo le nostre previsioni sono credibili".